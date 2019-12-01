TFF 1. Lig'de 13. hafta mücadelesinde Altay evinde Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip maçın 34'üncü dakikasında Sekidika´nın golüyle 1-0 öne geçerken, Altay 45+1'inci dakikada Abdülkerim´le skoru 1-1´e getirdi. Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından 1 puan alan Altay, 16 puana ulaşıp 10'uncu sıraya yükseldi. Son sıradaki Eskişehirspor ise puanını 2´ye çıkardı. Altay taraftarları maçtan sonra teknik direktör Sait Karafırtınalar ve sportif direktör Özden Töraydın´ı istifaya davet etti.
ÖNEMLİ DAKİKALAR
22. dakikada gelişen konuk ekip atağında Emre´nin ara pasıyla ceza sahasına giren Milinkovic´in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
28. dakikada Altaylı Tatos´un yaklaşık 25 metreden şutunda top üst direkte patladı.
34. dakikada Eskişehirspor öne geçti. Soldan Emre´nin orta şut karışımı yerden vuruşunda kaleci Aydın´ı geçen topu arka direkte Sekidika ağlara yolladı: 0-1.
45. dakikada Eskişehirspor ceza sahasında oluşan karambolde Deniz çok sert vurdu, Erdal topu çizgiden çıkardı.
45+1. dakikada sağdan Tatos´un kullandığı kornerde Leandrinho´nun kafayla indirdiği topu kale önünde Abdülkerim filelere gönderdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.
62. dakikada sağdan Sekidika´nın ortasında arka direkte bomboş pozisyonda Milinkovic topu yandan auta yolladı.
72. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Leandrinho´nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
88. dakikada sağ çaprazdan Tatos´un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Oğuzhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
Müsabaka 1-1 sona erdi.
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