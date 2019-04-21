Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Altay sahasında Hatayspor’u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü 19'uncu dakikada Paixao atarken, konuk ekibin golü 47'nci dakikada Caner Hüseyin'den geldi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 41 puana ulaşıp 10'uncu sırada kalırken, puanı 55'e yükselen Hatayspor da 3'üncü sırada kaldı.
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