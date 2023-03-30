Altay Bayındır'dan derbi açıklaması: Enerjimizi sahaya yansıtacağız

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Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları derbiden iyi bir sonuçla ayrılacaklarına inandığını söyledi. "HER MAÇI ÖNCE KAFAMIZDA OYNUYORUZ" Milli kaleci, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Bizim için hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Bu süreçte her maç final niteliğinde. Her maçı, önce kafamızda oynayarak, teknik ve taktik anlamda gerekli her şeyi konuşarak ilerliyoruz. Tabii ki derbinin havası ne olursa olsun daha farklıdır, hem taraftarlarımızın hem de herkesin gözünde. Biz profesyonel oyuncular için her maç çok önemli ve değerli. Bunun bilincindeyiz. İnşallah Alanya'dan aldığımız gibi buradan da galibiyetle ayrılırız." diye konuştu.

Takım olarak iyi bir şekilde ilerlediklerini anlatan Altay Bayındır, şunları kaydetti: "Moral ve bir oyuncunun öz güveninin yüksek olması için çok önemli. Çok iyi bir havadayız. Takım içinde herkes mutlu, neşeli, pozitif. Güzel bir arkadaşlığımız var. Herkes pozitif neşesini ve enerjisini takıma yansıtır. Bu her takımda oluşturulması istenen bir havadır. Çok şükür ki biz bu havayı yakaladık. En büyük başarılar zaten en güzel arkadaşlıklardan gelir. Önemli olan tabii ki bunları pozitif anamda sahaya yansıtmak. Herkes iyi konsantre olduğunda, herkes bakış açısını tek yöne çevirdiğinde zaten güzel sonuçlar aldık. Bu yüzden bu birlikteliğimiz her zaman iyi ve daha iyi olarak devam ediyor. İnşallah pazar günü de bu enerjimizi taraftarlarımızla beraber sahaya yansıtırsak iyi bir şekilde ayrılacağımızı düşünüyorum."

"DÖRT YIL DAHA BURADA KALACAĞIM" Fenerbahçe'de sözleşmesinin 4 yıl daha uzatılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Altay Bayındır, "Fenerbahçe farklı bir dünya. Acısıyla tatlısıyla burada yaşadığım her şey için çok mutluyum, çok pozitifim. Dört yıl daha burada kalacağım. Dört yıl daha sözleşme uzattığım için mutluyum. Tabii ki de zaman ne gösterir bilemeyiz. Bir gün ayrılma durumunda da kalsam önemli olan buraya pozitif anlamda bir şeyler katmam, en iyi şekilde hizmet etmem. Buraya her anlamda bir şeyler katmak benim için önemli." ifadelerini kullandı.