Altay Bayındır'dan derbi açıklaması: Enerjimizi sahaya yansıtacağız

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları derbiden iyi bir sonuçla ayrılacaklarına inandığını söyledi.

"HER MAÇI ÖNCE KAFAMIZDA OYNUYORUZ"

Milli kaleci, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Bizim için hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Bu süreçte her maç final niteliğinde. Her maçı, önce kafamızda oynayarak, teknik ve taktik anlamda gerekli her şeyi konuşarak ilerliyoruz. Tabii ki derbinin havası ne olursa olsun daha farklıdır, hem taraftarlarımızın hem de herkesin gözünde. Biz profesyonel oyuncular için her maç çok önemli ve değerli. Bunun bilincindeyiz. İnşallah Alanya'dan aldığımız gibi buradan da galibiyetle ayrılırız." diye konuştu.