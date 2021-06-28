AA

İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi'nin toplantı salonunda gerçekleşen kongrede Ekmekçioğlu başkanlığındaki tek liste yer aldı. Toplam 110 üyenin oy kullandığı seçimde Özgür Ekmekçioğlu güven tazeledi.

Ekmekçioğlu, yaptığı konuşmada, Süper Lig'de kalıcı olacaklarını söyledi.

Yeni sezonda 30 Ekim'den itibaren maçlarını Alsancak Stadı’nda oynayacaklarını kaydeden Ekmekçioğlu, “Evimize dönüyoruz. Sözümüz yerde kalmadı. En büyük gurur bu oldu.” dedi.

Ekmekçioğlu, kulübün 174 milyon lira borcu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bugünden sonra kulübümüzü çok daha iyi temsil etmek zorundayız. Bambaşka bir ortamdayız, Süper Lig'deyiz. Ben yapıcı eleştiriye sonuna kadar varım. Her zaman şeffaflıktan yanayız. Bu kulüp özel hesap dönemine geçiyor. Bunlar oturdukça hesaplar daha da şeffaflaşacak. Kulübümüzün tüm değerlerine sahip çıkmalıyız.”

Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Cem Torunoğlu, Levent Doğanoğlu, Gökhan Kışla, Zeki Sökmen, Murat Sarıçelik, Maksut Karaosman, Murat Günaçtı, Çağatay Akar, Kenan Tiyanşan, Ali Cenk Kentli, Kerem Sancak, Fırat Sancak, Ömer Emre Kubba, Onur Uyanık, Aykut Dikencik.