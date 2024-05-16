Altay'da şirketleşme komisyonu kolları sıvadı

TFF 2'nci Lig'e düşen Altay'ın mali ve sportif açıdan yeniden yükselişe geçmesi için bir araya gelen şirketleşme komisyonu bilgilendirme toplantısı düzenledi. Konak'taki bir otelde yapılan toplantıya Eski Başkan Ahmet Taşpınar, Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker'in yanı sıra camianın önemli isimlerinden Namık Marmara, Cemil Kaya, Kenan Duymazoğlu ve Berk Çavdar katıldı. Toplantıda Altay'ın borcunun 670 milyon TL'ye ulaştığı, 29 Mayıs'ta gerçekleşecek olağanüstü genel kurula 525 üyenin katılıp, çoğunluğun şirketleşmeye onay vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Kongre üyelerinden onay çıkması halinde Altay'ın futbol şubesi kulüpten bağımsız bir şekilde kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devredilecek. Daha sonra yatırımcılarla görüşmeler başlayacak. Sermayesi 1 milyon TL olan ve 5 bin adet paya bölünen şirketin satışı 700 milyon TL karşılığında gerçekleşmesi halinde en küçük yatırımcı 140 bin TL ödeyerek pay sahibi olabilecek. Şirketin yüzde 100'ünün de tek bir yatırımcıya satılabileceği bildirildi. Şirketleşme komisyonu Altay'ın kulüp yapısına ve etik değerlerine uygun bir yatırımcı arandığını ifade etti.

REKLAM AHMET TAŞPINAR: TEK ÇIKIŞ YOLU BU Altay'ın eski başkanlarından Ahmet Taşpınar şirketleşme konusunu kulüpte uzun yıllardır tartıştıklarını hatırlatarak, "Yüzde 51, yüzde 49 derken bu süreçleri başarıyla tamamlayamadık. Hakim hisse kulüpte olunca yatırımcının kafasında soru işaretleri oluşuyor. Kulüp ile bağı olan bir şirket yapısının doğru olmadığına ve bizim kulüp modelimize uygun olmayacağına karar verdik. Altay 110 yıllık bir kulüp. Üye sayısını 1200'lerden 700'lere düşürdük. Aidatlarını ödemeyen, bilgileri eksik olanları üyelikten çıkardık. Kimseyi dışlama düşüncemiz yok" diye konuştu.

29 Mayıs'ta yapılacak kongrenin Altay'ın 110 yıllık kaderini değiştirecek bir genel kurul olacağını söyleyen Taşpınar, "Kongreye 4'te 3 katılım sağlarsak, yönetime devir yetkisi vereceğiz. Yönetim görevine devam edecek. Devir sözleşmesini o güne kadar hazırlayacağız. Yeni bir ufuk açmak istiyoruz. Türkiye'de her kulüp bir açmazın içerisinde. Bursaspor, Eskişehirspor örnekleri var. Maalesef Altay da bu sürecin içerisine girdi. Altay'ın kendi gelirleriyle yaşama şansı yok. Başka bir çıkış yolu bulamadığımız için bu yola başvurduk. Şirketleşme kaçınılmazdır" dedi.

AHMET ÇOKER: YABANCI YATIRIMCI GELMİŞTİ Eski Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, şirketleşme sonrası Altay'ın adının değişmeyeceğini ve logosunun satılamayacağını kaydederek, "Benim divan kurulu başkanlığımda yabancı bir yatırımcıdan talep gelmişti. Yeterli hamleler yapılmadığı için geri çekildiler. Altay'ın varlığını koruyarak bir yapılanma söz konusu. Kulübü toptan şirket yapmak başka, futbolun yarışmacı haklarını satmak başka bir şey. Bu şekilde kısıtlı ortaklığın önüne geçildi. Futbolun yüzde 100'üne de sahip olabilirsiniz. Bizim için Altay'ın değeri her şeyin üzerinde ama bir gerçek de var. Kulübün değeri konusunda profesyonel yardım alınıyor. Hiçbir yatırımcıyla konuşmadım. Bu şirket modeliyle hem Altay'ı koruyorsunuz hem de ekonomik tarafı açmış oluyorsunuz" yorumu yaptı.

NAMIK MARMARA: GENEL KURULA KATILIM ŞART Altay'ın şirketleşme çalışmalarının hukuki boyutuyla ilgilenen Av. Namık Marmara, "Şirketin kurucu hissedarlarından biri kulüp olsaydı hakim hisse kulüpte olacaktı. Bu şekilde doğal olarak yatırımcı gelmiyor. O yüzden şirketi iki arkadaşımız adına kurduk. Yönetimin genel kuruldan yetki alması lazım. Kongreye 4'te 3 katılım sağlamak en sıkıntılı kısım. Seçim maddesi olmayan genel kurullara katılım düşük oluyor. Kulüplerin dertlerini kimse önemsemiyor. Gerekli katılımı sağlayıp, çoğunluğun olumlu oy kullanması gerekiyor. Yatırımcılar yetkilendirme olmadan muhatap da almıyorlar. Bu aşamadan sonra yatırımcı işinin önü açılacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.