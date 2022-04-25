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Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, Altay - Galatasaray maçını yorumladı

  • 01
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR

    Sonuçta Galatasaray şöyle veya böyle kazandı. Zaten bundan sonraki maçlar formalite. Zira Torrent artık kendi istatistiklerine oynuyor. Gençleri oynatmak gibi de bir düşüncesi yok. Lig sonunda 'Bu kadar puan topladım' diyecek ve elini güçlendirecek hepsi bu.
  • 02
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Hakem Volkan Bayarslan'ı haftalardır izliyorum, her maçında beğenmiştim, dün gece de çok beğendim. Fiziği çok iyi, oyunculara tavrı mükemmel, belki bir ufak avantajı oynatmamak dışında hatası da olmadı. Tebrikler Volkan Bayarslan.
  • 03
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL

    İkinci devrede her şeye rağmen stadı dolduran taraftarlarına mahçup olmamak için Altay sahaya hırs ve enerji yansıttı. Böyle olunca da ilk devredeki çok rahat saha içi ortamı kaybolan Galatasaray oyundan düştü. 
  • 04
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Defansın temel direklerinden Marcao sakatlanıp çıkınca biraz da tehlike yaşadılar. Ama sonuçta 3 puanı aldılar. Özellikle ilk yarıda Pulgar oyunu yönlendiren isimdi. Hücumda tek silah tam kapasite ile oynamasa da Kerem'di. Mostafa Mohamed yine bitikti. Yetenekli Emre Kılınç'ın da devamlılığı yok.
  • 05
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    ŞANSAL BÜYÜKA

    Galatasaray’a şaşırdım… Kendi sahasında bile maç kazanamayan, düşmesi neredeyse kesinleşen Altay takımından bu kadar yoğun baskı yenir mi, savunmada böyle sıkıntılar yaşanır mı? Öyle ki; ikinci yarıda Galatasaray kalecisi Muslera fazla mesai yaparken, Altay kalecisi Lis, haftalık izine çıkmış gibiydi... Muslera uzatmalarda bir de Poko‘nun iki metreden kafa vuruşunu mucize gibi karşıladı... 
  • 06
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Formada arma olmasa, bu takımın Galatasaray olduğuna inanmazdım... Kötülüğün de bir sınırı olur... Bu kadarı Galatasaray‘a yakışmıyor... Buna rağmen maçın kazananı Galatasaray... Ancak Galatasaray‘ın daha sezon ortasında hedefsiz kaldığını, Altay‘ın Süper Lig’e mendil salladığını düşünürsek, ”Kaybedenler Kulübü“nün iki takımının maçını izledik...
  • 07
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    OSMAN ŞENHER

    İyi ki liglerin bitmesine dört maç var. Bu karşılaşmalar da kolay olmayacak. Sivasspor, Başakşehir, Adana Demir ve Antalya… Bunlardan bu futbolla galibiyet almak çok zor. Domenec Torrent önümüzdeki sezon gönderileceğini biliyor. Oynanan futbol, onun da umurunda değil. “Sezon sona ersin, tazminatımı alıp gideyim” diye bakıyor. 
  • 08
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Yeni başkan gelecek, kim seçilecek bilemiyorum. Teknik direktör kim olacak? Bu takımın tekrar dizayn edilmesi lazım. Kadroda büyük değişim lazım. Şu an Taylan, Berkan, Kerem, Marcao, Nelsson, bir de Muslera’yı koyuyorum; bunun haricindeki futbolcular sarı-kırmızılıların ne kadar büyük bir kulüp olduğunun, formanın ne kadar ağır olduğunun farkında değiller.
  • 09
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    LEVENT TÜZEMEN

    Torrent, kadro tercihini neye göre yapıyor? Ben Malatya'ya karşı çok iyi oynayan ve enfes bir kafa golü atan Halil Dervişoğlu'nu ilk on birde bekliyordum ama yanıldım. Halil'in kulübede oturması çok anlamsızdı. Halil, kafadan oynasaydı Gomis'in ağır kaldığı için kaçırdığı pozisyonları gol yapardı. 

     
  • 10
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Galatasaray'ı hücuma taşıyan yine Kerem oldu. Sol ayağıyla müthiş bir gol atan Kerem skoru çoğaltacak pozisyonları da hazırladı ama Babel ve Gomis kötü vuruşlar yaptı. Emre Kılınç ile Babel çok etkisiz kaldı. Berkan, en önemli özelliği olan koşu kalitesini sahaya bile yansıtamadı. Altay'ın baskın oynadığı ikinci yarıda Fernando Muslera tecrübesiyle ve yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyeti elinde tutmasını sağladı.
  • 11
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    UĞUR MELEKE

    İzmir’de temposu vasatı aşamayan bir maç izledik dün. Galatasaray’da önceki haftalara göre tek değişiklik Pulgar’ın son iki maçtaki etkili oyunu. 8’deki golün mimarı. 11 ve 21’de iki etkili duran topla iki asist yazabilirdi hanesine. Evet, zaman zaman oyundan kopuyor ama Torrent’in onu neden iki buçuk ay sakladığını ve Galatasaray’ı Taylan-Berkan’a mahkûm ettiğini anlamak güç. 
  • 12
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Üstelik iki maçtır iyi oynarken çıkarılıyor Pulgar. Malatya maçında Halil de tam vites artırmışken çıkarılmış, yerine giren Gomis 20 dakikada topla sadece dört defa buluşmuştu. Torrent, Gomis’in topla o dört sihirli buluşmasını beğenmiş olacak ki(!) dün de ilk 11’de başlattı. Galatasaray üst üste iki maç kazandı ama Torrent’in işini yüzde yüz konsantrasyonla yaptığını hissetmiyorum ben.
  • 13
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU

    Eğer maçı seyretmediyseniz 'Aferin G.Saray'a kazanmış' dersiniz ama ben 90 dakika izledim. Net olarak şunu yazabilirim: 'Oynadığı futbol nereden bakarsanız hem felaket hem de rezalet. Sadece bir gol hepsi o kadar.' Ve bu golü korumak için mücadele ettiler. Bakıyorum yedeklerden Arda giriyor. Gomis derseniz dönerken ilkbahardan sonbahara girip kışa geçiyorsunuz. 
  • 14
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Kardeşim artık düşme hattında değilsin, Avrupa'da yoksun, genç oynat. Belki onlarla biraz daha taraftarını heyecanlandırırsın. G.Saray'ın hocası bunu hangi kafayla yapıyor anlamak mümkün değil.
  • 15
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    REHA KAPSAL

    Galatasaray özellikle maçın ilk yarısında Kerem'le golü bulduğu gibi çok fazla da pozisyon da üretti. Bu golleri atmış olsaydı ilk devre maçı çok rahat koparabilirdi. Torrent'in bazı uygulamalarını anlamak mümkün değil.
  • 16
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Muslera, Gomis, Babel, Omar gibi 30 ve yukarı yaş oyuncularla oynamak, Boye, Halil, Mohamed, Cicaldau'yu yedekte bekletmek, Barış'ı, Morutan'ı kadroya almamak, Galatasaray'daki son sezonda ilk 11 oynayan ve yedektekileri bu geniş kadroda değerlendirmek hem de Altay gibi düşme potasındaki, yönetimi başta olmak üzere belirsizlik yaşayan bir takıma karşı bu seçim, tamamen yanlış.
  • 17
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

    METİN TEKİN

    1-0'ı yakalamış bir Galatasaray var. Tempo ikinci yarı ister istemez düşüyor. 90 dakikayı aynı oynamak çok kolay değildir. Özellikle de hedefsiz bir takımsanız. Galatasaray 1-0'ı aldım işimi gördüm dedi. Bilerek vites düşürme değil ama kafalarda biraz vites düştüğü için daha çok oyun hedefi olan Altay bu üstünlüğü sağladı.
  • 18
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları
  • 19
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları
  • 20
    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları
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    Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

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