ALTAY Tankının vurucu gücü MKE'den

MKE'den edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatları gerçekleştirilecek Türkiye'nin milli ana muharebe tankı ALTAY'ın silah sistemlerinin altında Türkiye'nin en köklü savunma sanayi şirketlerinden MKE'nin de imzası bulunuyor.

Modern harp sahasının tüm ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen ALTAY Tankı'nın 120 milimetre 55 kalibre ana silah sistemini ise MKE üretti. Sistem toplam 7 metre 118 santimetre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa sahip.

NATO standardına uyumlu mühimmatları da kullanabilen ve 3 bin metre etkili menzil alanına sahip "ana silah sistemi" özel alaşımlı çelikten üretildi. Ana silah sistemi, ayrıca dakikada 6 atış yapabiliyor.

ALTAY'a entegre edilen yardımcı silah sistemi "PMT 76/57T" makineli tüfeğin altında da MKE mühendislerinin imzası yer aldı. Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alay'a ithafen adına "57T" ibaresi konulan silah sistemi, yüksek isabet oranı ve üstün kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfek, dakikada 950 atış yapabiliyor.

ALTAY Tankı 40 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip. MKE mühimmat konusunda da ALTAY'a katkı sundu. Bu kapsamda harp sahasında belirlenen hedefler, MKE tarafından üretilen 120 milimetre tank mühimmatı ile vurulacak.