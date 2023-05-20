Spor Toto 1'inci Lig'in son hafta mücadelesinde Altay evinde Tuzlaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. Konuk ekip 28'inci dakikada öne geçerken, ev sahibi takımın gollerini 32'nci dakikada Arda ile 45+1 ve 63'üncü dakikada Marco Paixao kaydetti. Bu sonuçla Altay ligi 40, Tuzlaspor ise 38 puanla tamamladı.

Portekizli Paixao gol sayısını 21'e çıkarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Yarın oynanacak Çaykur Rizespor-Altınordu karşılaşmasında ev sahibi ekipten 17 golü bulunan Olawoyin en az 4 gol atamazsa, Marco Paixao 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı tacını takan ilk futbolcu olacak.