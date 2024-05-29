Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay Altay’da şirketleşme dönemi - Futbol Haberleri

        Altay’da şirketleşme dönemi

        Altay, düzenlediği olağanüstü genel kurul toplantısında şirketleşme için üyelerinden onay aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 22:12 Güncelleme: 29.05.2024 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altay, şirketleşmeye karar verdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mali ve sportif açıdan tarihinin en karanlık günleri geçiren Altay, geride kalan sezon topladığı 10 puanla TFF 2. Lig’e düştü.

        Bu süreçte çareyi şirketleşmede arayan siyah-beyazlılar, düzenlediği olağanüstü genel kurul toplantısıyla ilk adımı attı. Şirketleşme kararını toplanan 490 üyesinin oylamasına sunun Altay’da; 421 üye olumlu, 27’si çekimser, 11’i ise olumsuz oy verdi. Böylece Büyük çoğunluğu sağlayan siyah-beyazlılar, yarışmacı haklarını Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi’ne devretme hakkı kazandı.

        Öte yandan Altay’ın toplam borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklandı.

        EFSANE İSİM MUSTAFA DENİZLİ VE ESKİ BAŞKANLARI KATILDI

        Altay'ın olağanüstü genel kurulunda kulübün efsane isimlerinden Mustafa Denizli de katılım gösterdi. Şirketleşme çalışmalarında aktif rol oynayan Mustafa Denizli'nin yatırımcı arayışlarında da etkinliğini sürdüreceği ifade edildi. Olağanüstü genel kurula Altay Başkanı Süleyman Özkaral'ın yanı sıra eski başkanlardan Nafiz Zorlu, Ahmet Taşpınar, Aslan Savaşan, Ayhan Dündar, Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, kulübün efsane futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu da genel kurulda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        Kamyonla minibüs birbirine girdi: 14 yaralı
        Kamyonla minibüs birbirine girdi: 14 yaralı
        Teknik direktör için tarih verdi!
        Teknik direktör için tarih verdi!
        İsrail, Gazze'yi ele geçirmeyi sürdürüyor
        İsrail, Gazze'yi ele geçirmeyi sürdürüyor
        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Erden Timur yol ayrımında!
        Erden Timur yol ayrımında!
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"