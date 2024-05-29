Altay’da şirketleşme dönemi

Mali ve sportif açıdan tarihinin en karanlık günleri geçiren Altay, geride kalan sezon topladığı 10 puanla TFF 2. Lig’e düştü.

Bu süreçte çareyi şirketleşmede arayan siyah-beyazlılar, düzenlediği olağanüstü genel kurul toplantısıyla ilk adımı attı. Şirketleşme kararını toplanan 490 üyesinin oylamasına sunun Altay’da; 421 üye olumlu, 27’si çekimser, 11’i ise olumsuz oy verdi. Böylece Büyük çoğunluğu sağlayan siyah-beyazlılar, yarışmacı haklarını Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi’ne devretme hakkı kazandı.

Öte yandan Altay’ın toplam borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklandı.