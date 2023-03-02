Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin katılımıyla Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı bugün yapılacak. Bu toplantı, daha önce yapılan 11 toplantıdan daha farklı ve önemli olacak. Zira Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olacak isminin bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin katılımıyla ortak bir adayda uzlaşı sağlanması ve bir ismin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi toplantının ana gündem maddesi olacak. "Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim oldu, belli oldu mu?" konusuyla ilgili araştırmalar öne çıkarken toplantının yeri ve saati açıklandı. İşte, "Altılı Masa Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusunun yanıtı ve 2 Mart 2023 Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili son dakika gelişmeleri...