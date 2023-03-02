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Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor! Altılı Masa Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı bugün yapılacak. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin yer aldığı Altılı Masa'da, Cumhurbaşkanı adayının bugün belirlenmesi bekleniyor. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olan isminin ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Bu noktada, Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı da merak konusu oldu. Kulislerde çeşitli isimler ön plana çıkarken Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayının bugün liderlerin ortak kararıyla belirleneceği tahmin ediliyor. İşte, Altılı Masa Toplantısı ve Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili son gelişmeler...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Altılı Masa Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Mart 2023 Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim, belli oldu mu?

    Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin katılımıyla Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı bugün yapılacak. Bu toplantı, daha önce yapılan 11 toplantıdan daha farklı ve önemli olacak. Zira Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olacak isminin bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin katılımıyla ortak bir adayda uzlaşı sağlanması ve bir ismin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi toplantının ana gündem maddesi olacak. "Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim oldu, belli oldu mu?" konusuyla ilgili araştırmalar öne çıkarken toplantının yeri ve saati açıklandı. İşte, "Altılı Masa Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusunun yanıtı ve 2 Mart 2023 Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili son dakika gelişmeleri...
  • Altılı Masa Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Mart 2023 Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim, belli oldu mu?

    ALTILI MASA TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının katılacağı "Liderler Buluşması", Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te yapılacak.

    CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin genel başkanlarının katılacağı toplantının ana gündemini Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi oluşturacak.

    Son olarak 18 Şubat'ta "Deprem Özel Gündemi"yle toplanan altılı masa liderleri, toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, "Millet İttifakı olarak önceden planladığımız ve yaşanan deprem sonrası tehir ettiğimiz rutin toplantımızı ise Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde, 2 Mart Perşembe günü gerçekleştireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" demişti.
  • Altılı Masa Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Mart 2023 Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim, belli oldu mu?

    KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER GÖRÜŞMÜŞTÜ

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Şubat'ta bir araya geldi. 2 saat süren toplantıda rahatsızlıklara neden olan konuların büyük ölçüde çözüldüğü belirtildi.

    Akşener'in, katıldığı bir televizyon programında "Noter değiliz, adayı masa belirleyecek" söyleminin ardından yapılan toplantının, ittifak için büyük önem taşıdığı değerlendirmesi yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası gerçekleşen CHP Merkez Yönetimi Kurulu toplantısında, kurmaylarına "İyi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik, aramızda sorun yok" dediği öğrenildi.
  • Altılı Masa Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Mart 2023 Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim, belli oldu mu?

    İYİ PARTİ 2 MART'I İŞARET ETMİŞTİ

    İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı masanın 2 Mart'taki buluşması hakkında açıklamalarda bulundu. Zorlu, "Aday ismi 2 Mart'ta belli olacak" dedi.

    İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Milletimiz müsterih olsun, 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız" dedi.
  • Altılı Masa Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Mart 2023 Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim, belli oldu mu?

    KARAMOLLAOĞLU'NDAN LİDERLERE ZİYARET

    Toplantıya ev sahipliği yapacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Şubat'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 27 Şubat'ta İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı, 28 Şubat'ta Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ve 1 Mart'ta Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı ziyaret etmişti.
  • Altılı Masa Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Mart 2023 Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı kim, belli oldu mu?

    ALTILI MASA CUMHURBAŞKAI ADAYI KİM OLACAK?

    Siyaset kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri altılı masanın adayının kim olacağı.

    Altılı masanın perşembe günkü toplantısı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlardan birinin aday olmasının mutabakatı güçlendireceğini ifade etti.

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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