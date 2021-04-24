

Hollywood yarın gece sahiplerini bulacak 93. Oscar ödüllerine kilitlenmişken yılın en kötü yapımlarına ve oyuncularına verilen geleneksel Altın Ahududu Ödülleri'ni (Razzies) ödülü kazananlar açıklandı.

2020 seçimlerinde Çin'in siber saldırı yaptığını ve seçimi bu yüzden Joe Biden'ın kazandığını iddia eden 'Absolute Proof' 'Yılın En Kötü filmi seçildi.

Şarkıcı Sia'nın yönetmen olarak ilk kez kamera arkasına geçtiği 'Music' adlı film 'En Kötü Film', 'En Kötü Kadın Oyuncu' ve 'En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu' dallarında 3 ödül alarak geceye damga vurdu.

'Music'

Eski New York Belediye Başkanı ve Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, kendisi olarak perdeye geldiği 'Borat Subsequent Moviefilm' filmiyle 'En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü aldı.

Rudy Giuliani

ALTIN AHUDUDU ÖDÜLLERİ

EN KÖTÜ FİLM

Absolute Proof

EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU

Mike Lindell - Absolute Proof

EN KÖTÜ KADIN OYUNCU

Kate Hudson – Music

EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Maddie Ziegler - Music

EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Rudy Giuliani - Borat Subsequent Moviefilm

EN KÖTÜ YÖNETMEN

Sia – Music



EN KÖTÜ SENARYO

365 Days

EN KÖTÜ YENİDEN ÇEVRİM

Dolittle