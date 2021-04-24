Hollywood yarın gece sahiplerini bulacak 93. Oscar ödüllerine kilitlenmişken yılın en kötü yapımlarına ve oyuncularına verilen geleneksel Altın Ahududu Ödülleri'ni (Razzies) ödülü kazananlar açıklandı.
2020 seçimlerinde Çin'in siber saldırı yaptığını ve seçimi bu yüzden Joe Biden'ın kazandığını iddia eden 'Absolute Proof' 'Yılın En Kötü filmi seçildi.
Şarkıcı Sia'nın yönetmen olarak ilk kez kamera arkasına geçtiği 'Music' adlı film 'En Kötü Film', 'En Kötü Kadın Oyuncu' ve 'En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu' dallarında 3 ödül alarak geceye damga vurdu.
Eski New York Belediye Başkanı ve Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, kendisi olarak perdeye geldiği 'Borat Subsequent Moviefilm' filmiyle 'En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü aldı.
ALTIN AHUDUDU ÖDÜLLERİ
EN KÖTÜ FİLM
Absolute Proof
EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU
Mike Lindell - Absolute Proof
EN KÖTÜ KADIN OYUNCU
Kate Hudson – Music
EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Maddie Ziegler - Music
EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Rudy Giuliani - Borat Subsequent Moviefilm
EN KÖTÜ YÖNETMEN
Sia – Music
EN KÖTÜ SENARYO
365 Days
EN KÖTÜ YENİDEN ÇEVRİM
Dolittle
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