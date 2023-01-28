Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Ahududu Ödülleri'nden eleştirilere yanıt

Altın Ahududu Ödülleri, 12 yaşındaki oyuncu Ryan Kiera Armstrong'un 'En Kötü Oyuncu' kategorisinde aday gösterilmesiyle alakalı gelen eleştirilerin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Altın Ahududu Ödülleri'nden eleştirilere yanıt! Ryan Kiera Armstrong... - Magazin haberleri

    23 Ocak'ta 'Altın Ahududu Ödülleri' olarak bilinen 'Razzie Ödülleri', Oscar öncesi 2023 adaylarını açıkladı.

    Ödül organizatörleri 'En Kötü Oyuncu' kategorisinde, Stephen King'in kitabından uyarlanan 'Tepki'deki (Firestarter) pirokinetik çocuk performansıyla 12 yaşındaki Ryan Kiera Armstrong'u aday gösterdi. Armstrong'un yanı sıra bu kategoride aday gösterilen isimler Tom Hanks (Pinokyo) ve Jared Leto (Morbius) oldu.
  • Altın Ahududu Ödülleri'nden eleştirilere yanıt! Ryan Kiera Armstrong... - Magazin haberleri

    "ZORBALIK!"

    Adayların açıklanmasından sonra birçok kişi acımasız ve kalitesiz olduğunu öne sürerek, 'Altın Ahududu'ya tepki gösterdi.

    Oyuncu Julian Hilliard, "Altın Ahududu' zaten acımasız ve kalitesiz ama bir çocuğu aday göstermek sadece iğrenç ve yanlış. Neden bir çocuğu daha fazla zorbalığa ya da daha kötüsüne maruz kalma riskiyle karşı karşıya bırakalım? Daha iyi olun" açıklamasında bulundu.
  • Altın Ahududu Ödülleri'nden eleştirilere yanıt! Ryan Kiera Armstrong... - Magazin haberleri

    "NİYETİN BU OLDUĞUNU SANMIYORUM"

    Gelen eleştirilerin ardından 'Altın Ahududu'nun ortak kurucusu John Wilsin, konuyla alakalı konuştu. Wilsin, yaklaşık bin 100 üyenin Armstrong'u 5'nci sıraya koyduğunu fakat organizatörlerin yine de yaşı nedeniyle onu dahil edip, etmeme üzerine tartıştığını söyledi.

    Organizatörlerin ardından oylara saygı duymaya ve Armstrong'u dahil etmeye karar verdiğini ifade eden John Wilsin, "Bunun nasıl bu şekilde kötü niyetli algılanabileceğini anlıyorum. Ben niyetin bu olduğunu sanmıyorum" dedi.
  • Altın Ahududu Ödülleri'nden eleştirilere yanıt! Ryan Kiera Armstrong... - Magazin haberleri

    "AMAÇ KOMİK OLMAKTI"

    Tepkilere yanıt veren Wilsin, "Bence bu konuda üzülenler... Bunu nasıl söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Öfke ilginç, belki biraz da haklı ama bence abartılı. Burada bir haklılık payı var. Tanrı aşkına, 'Altın Ahududu' bu!" ifadelerini kullandı.

    'Altın Ahududu'nun yanlış bir adım attığını kabul eden John Wilsin, "Bunu kabul ediyorum ama amaç komik olmaktı" şeklinde konuştu.

    Fotoğraflar: AP

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.