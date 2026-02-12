Altın dalgalı seyrediyor: 12 Şubat 2026 Perşembe altın fiyatlarında son durum nedir?
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken nisan toplantısında erken bir gevşeme adımıyla karşılaşma ihtimalleri masaya geldi. Zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti azalan altının ons fiyatında yükseliş eğilimi göze çarparken şu sıralarda ons altın önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 5 bin 60 dolardan alıcı buluyor. Peki altın fiyatları bugün nasıl seyrediyor? İşte, 12 Aralık 2026 Perşembe altın fiyatları
Küresel çapta jeopolitik risklerin sürmesi, ABD yönetiminin Grönland konusundaki ısrarı ve Avrupa ülkeleriyle bu mesele üzerinden yaşanan gerilim, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinde kayda değer bir değişim olmaması ve buna bağlı olarak doların değer kaybetme eğilimini sürdürebileceğine dair beklentiler, ABD ve İran arasındaki gerilim altın fiyatlarını destekledi. Peki, altın bugün nasıl bir seyir izliyor? İşte, 12 Şubat 2026 altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.095,4440
Satış: 7.096,2860
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.083,24
Satış: 5.085,53
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.353,5200
Satış: 11.603,6000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.406,2700
Satış: 46.265,8700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.603,00
Satış: 47.991,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.673,88
Satış: 23.246,08
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.489,91
Satış: 46.349,98
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.374,95
Satış: 49.707,40
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.011,15
Satış: 5.286,06
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.662,38
Satış: 6.975,01