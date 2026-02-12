Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın dalgalı seyrediyor: 12 Şubat 2026 Perşembe altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün gram, çeyrek, 14-22 ayar bilezik, altın ons ne kadar?

        Altın dalgalı seyrediyor: 12 Şubat 2026 Perşembe altın fiyatlarında son durum nedir?

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken nisan toplantısında erken bir gevşeme adımıyla karşılaşma ihtimalleri masaya geldi. Zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti azalan altının ons fiyatında yükseliş eğilimi göze çarparken şu sıralarda ons altın önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 5 bin 60 dolardan alıcı buluyor. Peki altın fiyatları bugün nasıl seyrediyor? İşte, 12 Aralık 2026 Perşembe altın fiyatları

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 07:24 Güncelleme: 12.02.2026 - 07:24
        1

        Küresel çapta jeopolitik risklerin sürmesi, ABD yönetiminin Grönland konusundaki ısrarı ve Avrupa ülkeleriyle bu mesele üzerinden yaşanan gerilim, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinde kayda değer bir değişim olmaması ve buna bağlı olarak doların değer kaybetme eğilimini sürdürebileceğine dair beklentiler, ABD ve İran arasındaki gerilim altın fiyatlarını destekledi. Peki, altın bugün nasıl bir seyir izliyor? İşte, 12 Şubat 2026 altın fiyatları

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.095,4440

        Satış: 7.096,2860

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.083,24

        Satış: 5.085,53

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.353,5200

        Satış: 11.603,6000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.406,2700

        Satış: 46.265,8700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.603,00

        Satış: 47.991,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.673,88

        Satış: 23.246,08

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.489,91

        Satış: 46.349,98

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.374,95

        Satış: 49.707,40

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.011,15

        Satış: 5.286,06

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.662,38

        Satış: 6.975,01

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
