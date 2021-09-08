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Dün 1823 dolar civarında olan altının ons fiyatı dolardaki yükselişle 1795 dolara kadar geriledi.

Ons fiyatı bu sabah 1.797 dolara çıksa da 1.800 dolarlık kritik seviyenin altında kaldı. Günlük yükselişi yüzde 0.1 oldu

Dolar Endeksi dün 1 haftanın en yüksek seviyelerine gelince altında keskin bir gerileme görülmüştü.

Gümüşte de dünkü düşüşün ardından an itibarıyla aşağı yönlü yatay bir seyir görülüyor. Gümüş 24.31 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Dün ons fiyatındaki gerilemeyle 480 liraya kadar düşen gram altın ise dolardaki yükselişin de etkisiyle bu sabah yeniden 485 liraya çıktı.