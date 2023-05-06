ALTIN FİYATLARI 6 Mayıs Cumartesi günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış verileri üzerinden işlem görüyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fşyatları haftayı düşüşle kapattı. 1280 lira üzerini gören gram altın 1266 lira, 2100 lira üzerini gören çeyrek altın ise 2 bin 70 lira seviyesine kadar gerileyerek haftayı kapattı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 6 Mayıs çeyrek ve rgam altın fiyatları...

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