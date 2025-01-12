Altın fiyatlarında son durum nedir? 12 Ocak 2025 bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından alınan temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminlerle karışık bir seyir öne çıkıyor. ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği ekonomi ve ticari politikalarının enflasyonla mücadeledeki etkilerinin ne boyutta olacağı fiyatlamaları zorlaştırırken, dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığına işaret edildi. Peki bu gelişmeler altına nasıl yansıyor? İşte, 12 Ocak 2025 altın fiyatları...
Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından negatif seyrediyor.
Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in yılın ilk faiz indirimini yüzde 60 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.
Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı, yükselen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin oluşturduğu baskıya rağmen, Trump kaynaklı siyasi risklerle birlikte güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla yükseldi. İşte tüm bu gelişmelerle beraber, 12 Ocak altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
11 Ocak Cumartesi günü gram altın 3,063 TL, çeyrek altın ise 4.902 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.063
Satış: 3.064
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.902
Satış: 5,010
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.687
Satış: 2.691
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.881
Satış: 20,095
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.652
Satış: 2.503
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.609
Satış: 19.981
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.774
Satış: 10,021
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.781
Satış: 2.943
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.149
Satış: 20.662