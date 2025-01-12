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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 12 Ocak 2025 Pazar: Bugün gram altın, yarım, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatlarında son durum nedir? 12 Ocak 2025 bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından alınan temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminlerle karışık bir seyir öne çıkıyor. ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği ekonomi ve ticari politikalarının enflasyonla mücadeledeki etkilerinin ne boyutta olacağı fiyatlamaları zorlaştırırken, dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığına işaret edildi. Peki bu gelişmeler altına nasıl yansıyor? İşte, 12 Ocak 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 07:15 Güncelleme: 12.01.2025 - 07:15
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        Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından negatif seyrediyor.

        Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in yılın ilk faiz indirimini yüzde 60 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

        Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı, yükselen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin oluşturduğu baskıya rağmen, Trump kaynaklı siyasi risklerle birlikte güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla yükseldi. İşte tüm bu gelişmelerle beraber, 12 Ocak altın fiyatları...

        2

        ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        11 Ocak Cumartesi günü gram altın 3,063 TL, çeyrek altın ise 4.902 TL'den işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.063

        Satış: 3.064

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.902

        Satış: 5,010

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.687

        Satış: 2.691

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.881

        Satış: 20,095

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.652

        Satış: 2.503

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.609

        Satış: 19.981

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.774

        Satış: 10,021

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.781

        Satış: 2.943

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.149

        Satış: 20.662

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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