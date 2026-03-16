Güncel altın fiyatları: 16 Mart 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Küresel piyasalarda yön, ABD ve İran arasındaki gerilimin devam etmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması nedeniyle aşağı yönlü seyrediyor. Enerji maliyetlerindeki artış ve doların güç kazanması, ABD'de kısa vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken altın fiyatlarında da baskı oluşturuyor. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın haftayı 5 bin 21 dolar seviyesinde tamamladı. Peki 16 Mart 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel alış ve satış fiyatları haberimizde…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.134,90
Satış: 7.136,03
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.017,11
Satış: 5.021,88
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.415,85
Satış: 11.667,40
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.663,39
Satış: 46.526,90
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 46.874,00
Satış: 47.316,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.760,34
Satış: 23.334,81
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.663,39
Satış: 46.526,90
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 47.733,73
Satış: 48.962,08
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.948,36
Satış: 5.212,18
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.560,34
Satış: 6.867,03
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 116.824,00
Satış: 118.217,00