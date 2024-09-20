Altın fiyatlarında son durum nedir? 20 Eylül güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
18 Eylül'de faiz kararını açıklayan Fed politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti. Ardından Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizi yüzde 50'de sabit tuttu. Arka arkaya yapılan açıklamalar, altın fiyatlarında dalgalanma yarattı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 20 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların büyük merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti.
Piyasalarda son günlerde 25 veya 50 baz puanlık indirim gelmesine yakın ihtimaller olarak bakılıyordu. Bugünkü kararla beraber Fed 4.5 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.
Karar öncesi 2.580 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı kararın ardından 2.595 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 1'i aştı.
Daha sonra ons fiyatı kazançlarını geri vererek 2.560 doların altına çekildi. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 20 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA!
19 Eylül Perşembe günü 2 bin 829 lira olan gram altın, 20 Eylül Cuma günü 2 bin 841 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 557 liradan, 4 bin 546 liraya geriledi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.841,2190
Satış: 2.841,5260
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.586,0400
Satış: 2.587,4500
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.546,0100
Satış: 4.646,0500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.182,2800
Satış: 18.525,6300
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.062,46
Satış: 9.290,63
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.181,73
Satış: 18.524,43
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.978,03
Satış: 19.461,09
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.557,01
Satış: 2.391,38
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.625,63
Satış: 2.779,32