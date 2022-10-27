ALTIN FİYATLARI... 27 Ekim Perşembe yani bugüne yukarı yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz gün kısa süreli de olsa bin lirayı aşan gram altın fiyatları yeni günde de yukarı yönlü seyrini muhafaza ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

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