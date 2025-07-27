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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 27 Temmuz Pazar: Altın düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları 27 Temmuz Pazar: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları hafta sonu yatırımcısı tarafından araştırılan konu başlıkları olmaya devam ediyor. Güvenli yatırım aracı olarak görülen gram ve çeyrek altın fiyatındaki dalgalanma piyasalara anlık yansıyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor. En son çeyrek altın fiyatı 6.962 liradan işlem gördü. Peki, 27 Temmuz 2025 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları alış ve satış tablosundaki son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 07:41 Güncelleme: 27.07.2025 - 07:41
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Anlık iniş çıkış grafiği değişkenlik gösterirken altın şimdilik düşüşe geçti. Aşağı yönlü seyirde ABD ve Japonya arasındaki ekonomik anlaşmanın da etkisi bulunuyor. En son gram altın fiyatı 4.351 lira iken cumhuriyet altın fiyatı 27 bin 848 liradan işlem gördü. İşte 27 Temmuz 2025 Pazar altın fiyatları

        2

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.336,73

        Satış: 3.337,87

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.351,28

        Satış: 4.352,20

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.962,05

        Satış: 7.115,84

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.848,22

        Satış: 28.376,32

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.361,00

        Satış: 28.540,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.880,60

        Satış: 14.231,68

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.848,22

        Satış: 28.376,32

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.840,44

        Satış: 29.560,66

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.641,00

        Satış: 71.240,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.383,41

        Satış: 3.347,62

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.968,55

        Satış: 4.176,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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