ALTIN FİYATLARI 28 Aralık Çarşamba gününe yatay yönlü seyirle başladı. Gram altın fiyatları bin 80 lira, çeyrek altın fiyatları ise bin 780 lira seviyesinde günde başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış canlı fiyat tablosu...

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