Altın yatay seyirde! 6 Ağustos Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 6 Ağustos 2025 Çarşamba verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'den gelen zayıf işgücü verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri güçlenirken, altın fiyatları üç günlük yükselişin ardından bugün yatay bir seyir izliyor. Doların değer kaybetmesi ve Hazine tahvil getirilerinin düşmesi, güvenli liman altına olan talebi artırırken yatırımcılar yeni günde "Altın fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 6 Ağustos 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı...
Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, ABD’den gelen zayıf işgücü verilerinin ardından Fed’in faiz indirimi yapacağı beklentilerinin güçlenmesiyle üç gün üst üste yükseliş göstermişti. Sarı metal bugün yatay seyre yöneldi. Doların değer kaybetmesi ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş, altına olan talebi destekledi. Piyasa analistleri, Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin altının değer kazanmasına zemin hazırladığını belirtiyor. Analistler, Eylül ayında faiz indirimine yüzde 92 ihtimal veriyor. İşte 6 Ağustos 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış:4.413,6290
Satış: 4.413,5630
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.372,95
Satış: 3.373,52
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.054,8400
Satış: 7.209,6600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.071,6200
Satış: 28.601,1100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.604,00
Satış: 28.798,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.983,76
Satış: 14.336,07
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.055,19
Satış: 28.584,46
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.979,75
Satış: 29.710,71
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.395,59
Satış: 3.358,68
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış:4.002,97
Satış: 4.215,00
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.248,00
Satış: 71.517,00