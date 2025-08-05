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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS: Altın yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın yatay seyirde! 6 Ağustos Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 6 Ağustos 2025 Çarşamba verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'den gelen zayıf işgücü verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri güçlenirken, altın fiyatları üç günlük yükselişin ardından bugün yatay bir seyir izliyor. Doların değer kaybetmesi ve Hazine tahvil getirilerinin düşmesi, güvenli liman altına olan talebi artırırken yatırımcılar yeni günde "Altın fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 6 Ağustos 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 08:10 Güncelleme: 06.08.2025 - 00:16
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        1

        Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, ABD’den gelen zayıf işgücü verilerinin ardından Fed’in faiz indirimi yapacağı beklentilerinin güçlenmesiyle üç gün üst üste yükseliş göstermişti. Sarı metal bugün yatay seyre yöneldi. Doların değer kaybetmesi ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş, altına olan talebi destekledi. Piyasa analistleri, Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin altının değer kazanmasına zemin hazırladığını belirtiyor. Analistler, Eylül ayında faiz indirimine yüzde 92 ihtimal veriyor. İşte 6 Ağustos 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış:4.413,6290

        Satış: 4.413,5630

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.372,95

        Satış: 3.373,52

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.054,8400

        Satış: 7.209,6600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.071,6200

        Satış: 28.601,1100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.604,00

        Satış: 28.798,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.983,76

        Satış: 14.336,07

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.055,19

        Satış: 28.584,46

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.979,75

        Satış: 29.710,71

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.395,59

        Satış: 3.358,68

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış:4.002,97

        Satış: 4.215,00

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.248,00

        Satış: 71.517,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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