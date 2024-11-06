Altında düşüş devam ediyor! 6 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Tüm dünyanın gözü ABD seçimlerinde. Analistler, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin varlık fiyatlarında karışık bir seyrin öne çıktığını belirterek, siyasi belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi. Yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını belirten analistler, ülkede ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasaların odağında yer aldığını kaydetti. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 6 Kasım 2024 Salı canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilen ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 68 seviyesinde bulunuyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 6 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN ZİRVEDEN DÜŞTÜ!
5 Kasım Salı günü 3 bin 26 lira olan gram altın 6 Kasım Çarşamba günü 3 bin 21 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 842 lira iken, 4 bin 832 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.021,3810
Satış: 3.021,8890
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.733,88
Satış: 2.734,25
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.832,8900
Satış: 4.939,2600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.331,4600
Satış: 19.697,1700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.168,00
Satış: 20.347,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.639,93
Satış: 9.883,35
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 19.340,30
Satış: 19.706,24
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.578,97
Satış: 21.095,65
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.677,53
Satış: 2.528,62
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.821,28
Satış: 2.979,65