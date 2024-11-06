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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 6 Kasım 2024: Altında düşüş devam ediyor! Bugün gram altın, çeyrek altın, ne kadar, kaç lira oldu?

        Altında düşüş devam ediyor! 6 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Tüm dünyanın gözü ABD seçimlerinde. Analistler, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin varlık fiyatlarında karışık bir seyrin öne çıktığını belirterek, siyasi belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi. Yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını belirten analistler, ülkede ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasaların odağında yer aldığını kaydetti. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 6 Kasım 2024 Salı canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 07:11 Güncelleme: 06.11.2024 - 07:11
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        1

        Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilen ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izleniyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 68 seviyesinde bulunuyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 6 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN ZİRVEDEN DÜŞTÜ!

        5 Kasım Salı günü 3 bin 26 lira olan gram altın 6 Kasım Çarşamba günü 3 bin 21 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 842 lira iken, 4 bin 832 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.021,3810

        Satış: 3.021,8890

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.733,88

        Satış: 2.734,25

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.832,8900

        Satış: 4.939,2600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.331,4600

        Satış: 19.697,1700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.168,00

        Satış: 20.347,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.639,93

        Satış: 9.883,35

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 19.340,30

        Satış: 19.706,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.578,97

        Satış: 21.095,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.677,53

        Satış: 2.528,62

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.821,28

        Satış: 2.979,65

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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