Altın fiyatları 20 Ağustos Çarşamba günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarında yönü belirlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik belirsizliklerin etkisiyle küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor. Altında ise sınırlı düşüş gözlemleniyor. Bugün saat 07.55 itibarıyla gram altın 4.367 TL’den alıcı buluyor. İşte, 20 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları!