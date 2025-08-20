Altın fiyatlarında düşüş! İşte 20 Ağustos 2025 ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Canlı ve anlık altın fiyatları yatırımcılar ve düğün, nişan gibi organizasyonlar için alım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, haftanın üçüncü gününe sınırlı düşüşle başladı. Dün dikkat çeken yükselişlerin ardından bugün gram ve çeyrek altında gerileme gözlendi. Saat 07.55 itibarıyla çeyrek altın 7.140 TL'den işlem görürken, ons altın 3.316 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ağustos 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 20 Ağustos Çarşamba günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarında yönü belirlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik belirsizliklerin etkisiyle küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor. Altında ise sınırlı düşüş gözlemleniyor. Bugün saat 07.55 itibarıyla gram altın 4.367 TL’den alıcı buluyor. İşte, 20 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.366,8880
Satış: 4.367,3750
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.315,41
Satış: 3.316,16
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.987,0200
Satış: 7.140,6400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.939,84
Satış: 28.466,63
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.487,00
Satış: 28.699,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.926,26
Satış: 14.276,97
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.939,84
Satış: 28.466,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.097,20
Satış: 29.823,78
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.394,27
Satış: 3.363,49
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.986,09
Satış: 4.200,00
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.953,00
Satış: 71.636,00