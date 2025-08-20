Habertürk
Habertürk
        Altın fiyatları alış-satış tablosu 20 Ağustos 2025: Bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın kuru takip ekranı!

        Altın fiyatlarında düşüş! İşte 20 Ağustos 2025 ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı ve anlık altın fiyatları yatırımcılar ve düğün, nişan gibi organizasyonlar için alım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, haftanın üçüncü gününe sınırlı düşüşle başladı. Dün dikkat çeken yükselişlerin ardından bugün gram ve çeyrek altında gerileme gözlendi. Saat 07.55 itibarıyla çeyrek altın 7.140 TL'den işlem görürken, ons altın 3.316 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ağustos 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 07:58 Güncelleme: 20.08.2025 - 08:06
        1

        Altın fiyatları 20 Ağustos Çarşamba günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarında yönü belirlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik belirsizliklerin etkisiyle küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor. Altında ise sınırlı düşüş gözlemleniyor. Bugün saat 07.55 itibarıyla gram altın 4.367 TL’den alıcı buluyor. İşte, 20 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.366,8880

        Satış: 4.367,3750

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.315,41

        Satış: 3.316,16

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.987,0200

        Satış: 7.140,6400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.939,84

        Satış: 28.466,63

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.487,00

        Satış: 28.699,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.926,26

        Satış: 14.276,97

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.939,84

        Satış: 28.466,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.097,20

        Satış: 29.823,78

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.394,27

        Satış: 3.363,49

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.986,09

        Satış: 4.200,00

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.953,00

        Satış: 71.636,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
