Altın fiyatları geriledi! İşte 21 Ağustos Perşembe ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Canlı ve anlık altın fiyatları yatırımcılar ve düğün, nişan gibi organizasyonlar için alım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, jeopolitik gerilimlerin azalması ve ABD dolarının güç kazanmasıyla değer kaybetti. Dün dikkat çeken yükselişlerin ardından bugün gram ve çeyrek altında gerileme gözlendi. Çeyrek altın bugün 7.035 TL'den işlem görürken, ons altın 3.316 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 21 Ağustos Perşembe altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 21 Ağustos Perşembe günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarında yönü belirlemeye devam ediyor. Altın fiyatları, jeopolitik gerilimlerin azalması ve doların güçlenmesiyle birlikte geriledi. Bugün gram altın 4.399 TL’den alıcı buluyor. İşte, 21 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.399,0340
Satış: 4.399,5210
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.315,41
Satış: 3.316,16
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.035,4000
Satış: 7.190,1400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.137,4800
Satış: 28.668,3200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.704,00
Satış: 28.861,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.032,18
Satış: 14.385,71
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.152,33
Satış: 28.683,44
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.177,27
Satış: 29.905,81
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.412,93
Satış: 3.379,66
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.016,41
Satış: 4.223,63
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.494,00
Satış: 72.041,00