ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 469 liradan yaparken; 25 Haziran Salı günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 463 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 037 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 027 TL'den alıcı buluyor.

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