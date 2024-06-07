ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 461 liradan yaparken; 7 Haziran Cuma günü saat 07:50 itibarıyla 2 bin 474 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 025 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 045 TL'den alıcı buluyor.

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