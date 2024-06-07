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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu: 7 Haziran 2024 anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın alacaklar dikkat: İbre yukarı yönlü! 7 Haziran gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altın fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. İşte, 7 Haziran 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı anlık takip sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 07:53 Güncelleme: 07.06.2024 - 07:53
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        1

        Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Ons değeri ve dolar kurundaki hareketlenmeye bağlı olarak altın fiyatları değer kazanıyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 461 liradan yaparken; 7 Haziran Cuma günü saat 07:50 itibarıyla 2 bin 474 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 025 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 045 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.474,05

        Satış: 2.474,43

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.377,93

        Satış: 2.378,27

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.958,48

        Satış: 4.045,70

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.833,91

        Satış: 16.133,30

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.892,22

        Satış: 8.091,39

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.833,91

        Satış: 16.133,30

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.181,70

        Satış: 16.590,06

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.324,62

        Satış: 1.748,69

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.248,01

        Satış: 2.380,78

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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