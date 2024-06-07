Altın alacaklar dikkat: İbre yukarı yönlü! 7 Haziran gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altın fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. İşte, 7 Haziran 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı anlık takip sayfası...
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Ons değeri ve dolar kurundaki hareketlenmeye bağlı olarak altın fiyatları değer kazanıyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 461 liradan yaparken; 7 Haziran Cuma günü saat 07:50 itibarıyla 2 bin 474 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 025 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 045 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.474,05
Satış: 2.474,43
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.377,93
Satış: 2.378,27
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.958,48
Satış: 4.045,70
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.833,91
Satış: 16.133,30
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.892,22
Satış: 8.091,39
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.833,91
Satış: 16.133,30
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.181,70
Satış: 16.590,06
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.324,62
Satış: 1.748,69
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.248,01
Satış: 2.380,78