ALTIN FİYATLARI 28 Ocak Cumartesi yani bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler tarafından yakından izleniyor. Hemen belirtelim ki bugün piyasalar kapalı olduğu için geçtiğimiz Cuma günkü değerler üzerinden işlem görüyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel rakamlar...

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