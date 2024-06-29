Altın fiyatları canlı son durum: 30 Haziran 2024 Gram, tam, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği ile yakından takip ediliyor. Yatırımlarını altın üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar canlı altın fiyatlarını inceliyor. Bugünlerde dalgalı seyrini sürdüren cumhuriyet altın fiyatı 15,677 TL'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise bugün saat 15.45 itibariyle 2,326 dolardan güne başladı. Peki, 30 Haziran canlı altın fiyatları ile bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları
Altın fiyatları hafta sonu alış satış yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Uzun vadede yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Haziran ayının ilk gününe göre gram altının 53,45 TL artarak yüzde 2,22 değer kazandığı biliniyor. İşte, 30 Haziran 2024 çeyrek, gram, tam, cumhuriyet altın fiyatları son durum
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 452 iradan yaparken; 29 Haziran Cumartesi günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 449 TL'den işlem görüyor. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,596.54 liradan 2,464.41 liraya yükselerek değer yüzde 54,36 değer kazancı yaşadı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.449,68
Satış: 2.450,33
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.326,29
Satış: 2.327,23
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.814,49
Satış: 8.012,57
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.694,37
Satış: 15.991,26
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.245,59
Satış: 2.379,86
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.382,12
Satış: 16.800,65
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.323,13
Satış: 1.748,06
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.919,49
Satış: 4.006,28
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.677,98
Satış: 15.997,13