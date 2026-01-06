Altın fiyatları, ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği askeri operasyonun ardından haftaya yükselişle başladı. Jeopolitik gerilimlerin artmasıyla yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönelirken, altının ons fiyatı dün yüzde 2 artışla 4 bin 439 dolara ulaştı. Haftanın ikinci işlem gününde ise ons altın 4 bin 467 dolar seviyesinde seyrediyor. Yurt içinde ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın da 6 bin 182 TL’den işlem görüyor. İşte 6 Ocak 2026 Salı 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…