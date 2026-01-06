Altın yükselişini sürdürüyor! 6 Ocak Salı 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
ABD'nin Maduro operasyonunun yarattığı tansiyon altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 4 bin 455 dolar, gram altın ise 6 bin 165 TL seviyesinde başladı. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değer kazanan gram altın, salı sabahı itibarıyla haftalık bazda yüzde 2,85 getiri sağladı. Kapalıçarşı'da fiziki gram altının satış fiyatı 6.410 TL'yi geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 6 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatları, ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği askeri operasyonun ardından haftaya yükselişle başladı. Jeopolitik gerilimlerin artmasıyla yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönelirken, altının ons fiyatı dün yüzde 2 artışla 4 bin 439 dolara ulaştı. Haftanın ikinci işlem gününde ise ons altın 4 bin 467 dolar seviyesinde seyrediyor. Yurt içinde ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın da 6 bin 182 TL’den işlem görüyor. İşte 6 Ocak 2026 Salı 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.182,0750
Satış: 6.182,8360
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.466,30
Satış: 4.467,35
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.891,6100
Satış: 10.109,2800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.565,2800
Satış: 40.312,0900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41.277,00
Satış: 41.602,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.715,55
Satış: 20.212,56
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.554,70
Satış: 40.301,49
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.682,68
Satış: 42.742,28
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.496,18
Satış: 4.648,59
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.776,79
Satış: 6.043,32
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 102.875,00
Satış: 104.083,00