        ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 10 ŞUBAT 2026 | Altın haftaya yükselişle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın haftaya yükselişle başladı! İşte 10 Şubat 2026 Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 10 Şubat 2026 Salı gününe yükselişle başladı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 5 bin doları geçerken, gram altın yeniden 7 bin liranın üzerine çıktı. Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te ise altının gram fiyatı 7 bin 300 lirayı aştı. Altın fiyatlarındaki bu yükselişte dolardaki gerileme etkili oldu. Yatırımcılar ise faiz oranlarının yönüne dair ipucu almak için hafta içinde açıklanacak kritik ABD istihdam verisine odaklanmış durumda. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 00:12 Güncelleme: 10.02.2026 - 00:12
        1

        Altın fiyatları yeni haftaya yükselişe başladı. Dolardaki gerileme sarı metaldeki bu artışı destekledi. Spot altın, haftanın ilk işlem gününde ons başına 5.028 dolara çıktı. Altının ons fiyatına paralel değer kazanan gram altın ise yeniden 7 bin lirayı aştı. Fiziki altın ise 7 bin 300 liranın üzerinde işlem görüyor. Yatırımcılar faiz oranlarının yönüne dair ipucu almak için hafta içinde açıklanacak kritik ABD istihdam verisini bekliyor. Yatırımcılar ve düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takacak olanlar ‘’Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte 10 Şubat 2026 altın fiyatları alış-satış grafiği...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 6 bin 955 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 942 lira, en yüksek de 7 bin 75 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin liradan alıcı buluyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.002,56

        Satış: 7.003,47

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.011,73

        Satış: 5.013,29

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.206,3500

        Satış: 11.453,3200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.815,7200

        Satış: 45.663,9600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.352,00

        Satış: 47.782,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.338,15

        Satış: 22.901,34

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.816,27

        Satış: 45.662,14

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.274,29

        Satış: 49.615,75

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.989,57

        Satış: 5.261,57

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.626,86

        Satış: 6.938,77

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 118.008,00

        Satış: 119.448,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
