Altın fiyatları yeni haftaya yükselişe başladı. Dolardaki gerileme sarı metaldeki bu artışı destekledi. Spot altın, haftanın ilk işlem gününde ons başına 5.028 dolara çıktı. Altının ons fiyatına paralel değer kazanan gram altın ise yeniden 7 bin lirayı aştı. Fiziki altın ise 7 bin 300 liranın üzerinde işlem görüyor. Yatırımcılar faiz oranlarının yönüne dair ipucu almak için hafta içinde açıklanacak kritik ABD istihdam verisini bekliyor. Yatırımcılar ve düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takacak olanlar ‘’Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte 10 Şubat 2026 altın fiyatları alış-satış grafiği...