Altın fiyatları; jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar ile yön buluyor. Hem bireysel yatırımcılar hem de büyük ölçekli finansal aktörler için güvenli liman olma özelliğini koruyan altının bugünkü alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Rekor seviyelere ulaşan sarı metal, haftanın dördüncü işlem gününde yatay seyrediyor. Külçe altın, sabah saatlerinde 3.860 dolar seviyelerine kadar geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın ne kadar? İşte 2 Ekim 2025 güncel altın fiyatları!