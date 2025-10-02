Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı 2 Ekim 2025: Altın yatay seyirde! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın ne kadar?

        Altın rekor sonrası yatay seyirde! 2 Ekim Perşembe 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, ABD hükümetinin kapanması ve özel sektör istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından yatırımcıların Fed'in faiz indirimi beklentilerini artırmasıyla, rekor seviyelere ulaşmıştı. Bugün ise altın yatay bir seyir izliyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 2 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 07:52 Güncelleme: 02.10.2025 - 07:52
        1

        Altın fiyatları; jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar ile yön buluyor. Hem bireysel yatırımcılar hem de büyük ölçekli finansal aktörler için güvenli liman olma özelliğini koruyan altının bugünkü alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Rekor seviyelere ulaşan sarı metal, haftanın dördüncü işlem gününde yatay seyrediyor. Külçe altın, sabah saatlerinde 3.860 dolar seviyelerine kadar geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın ne kadar? İşte 2 Ekim 2025 güncel altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.168,3890

        Satış: 5.169,1110

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.866,18

        Satış: 3.866,94

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.269,4200

        Satış: 8.451,5000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 33.076,8300

        Satış: 33.700,8600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 34.428,00

        Satış: 34.705,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 16.490,08

        Satış: 16.905,64

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 33.083,55

        Satış: 33.707,88

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 35.058,14

        Satış: 35.939,43

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.906,06

        Satış: 3.960,54

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.817,85

        Satış: 5.037,71

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 85.748,00

        Satış: 86.561,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
