Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimine gideceğine yönelik güçlenen beklentiler nedeniyle rekor kırdı. Fed’in bağımsızlığına yönelik son günlerde artan kaygılar ve doların zayıflaması da altının yükselmesinde etkili oldu. Yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle altın fiyatları son yılların en güçlü seviyelerine ulaştı. Dolar endeksinin zayıflamasıyla altının ons fiyatı dün 3 bin 508 doları aşarak rekor kırdı. Gram altın da ons altındaki yükselişten aldığı destekle 4 bin 620 lirayı aşarak rekor tazeledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, merak edenler için 3 Eylül 2025 altın fiyatları güncel alış - satış rakamları.