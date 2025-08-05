Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, ABD’den gelen zayıf işgücü verilerinin ardından Fed’in faiz indirimi yapacağı beklentilerinin güçlenmesiyle üç gün üst üste yükseliş göstermişti. Sarı metal bugün yatay seyre yöneldi. Doların değer kaybetmesi ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş, altına olan talebi destekledi. Piyasa analistleri, Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin altının değer kazanmasına zemin hazırladığını belirtiyor. Analistler, Eylül ayında faiz indirimine yüzde 92 ihtimal veriyor. İşte 5 Ağustos 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu...