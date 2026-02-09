Altın haftaya yükselişle başladı! İşte 9 Şubat 2026 Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 9 Şubat 2026 Pazartesi gününe yükselişle başladı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 5 bin doları geçerken, gram altın yeniden 7 bin liranın üzerine çıktı. Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te ise altının gram fiyatı 7 bin 500 lirayı aştı. Altın fiyatlarındaki bu yükselişte dolardaki gerileme etkili oldu. Yatırımcılar ise faiz oranlarının yönüne dair ipucu almak için hafta içinde açıklanacak kritik ABD istihdam verisine odaklanmış durumda. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 9 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişe başladı. Dolardaki gerileme sarı metaldeki bu artışı destekledi. Spot altın, haftanın ilk işlem gününde ons başına 5.015 dolara çıktı. Altının ons fiyatına paralel değer kazanan gram altın ise yeniden 7 bin lirayı aştı. Fiziki altın ise 7 bin 500 liranın üzerinde işlem görüyor. Yatırımcılar faiz oranlarının yönüne dair ipucu almak için hafta içinde açıklanacak kritik ABD istihdam verisini bekliyor. Yatırımcılar ve düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takacak olanlar ‘’Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte 9 Şubat 2026 altın fiyatları alış-satış grafiği...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 6 bin 955 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 942 lira, en yüksek de 7 bin 75 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 22 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.021,3950
Satış: 7.022,5300
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.013,71
Satış: 5.015,13
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.234,2300
Satış: 11.481,8400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 44.936,9300
Satış: 45.786,9000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.140,00
Satış: 48.777,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.412,72
Satış: 22.980,52
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 44.965,96
Satış: 45.820,48
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.644,46
Satış: 49.864,83
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.057,61
Satış: 5.360,90
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.737,63
Satış: 7.084,14
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 119.980,00
Satış: 121.942,00