ALTIN FİYATLARI 26 Mart Pazar günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için işlemler Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. Altın fiyatları haftayı bir önceki haftaya göre yükselişle kapattı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...