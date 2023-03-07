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Altın fiyatları düşüş ivmesinde! 7 Mart 2023 canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ekonomi gündemini takip edenler tarafından sorgulanıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 düşüşle günü 1.847 dolardan tamamlamasının ardından güne yükselişle başladı. Sabah saatlerinde değer kazanan altın fiyatları düşüşe geçti. Yatırımcılar için çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatını analistlerin altın fiyatları yorumlarını bir araya getirdik. İşte 7 Mart 2023 altın fiyatları son durum...

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HABERTURK.COM / AA
  • Altın fiyatları DÜŞÜŞ İVMESİNDE! Son dakika çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? 7 Mart 2023 güncel altın fiyatı alış-satış kuru

    ABD'de para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın ABD Senato'sunda yapacağı yatırımcıların odağına yerleşti.

    Analistler, Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısı öncesinde Powell'ın sözle yönlendirme için Senato'daki oturumu önemli bir fırsat olarak kullanmasının beklendiğini kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

    Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stokları verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.860 ve 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. İşte 7 Mart 2023 altın fiyatları son durum...
  • Altın fiyatları DÜŞÜŞ İVMESİNDE! Son dakika çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? 7 Mart 2023 güncel altın fiyatı alış-satış kuru

    GRAM ALTIN ALTIN TL/GR FİYATI

    1.121,08

    1.121,23

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  • Altın fiyatları DÜŞÜŞ İVMESİNDE! Son dakika çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? 7 Mart 2023 güncel altın fiyatı alış-satış kuru

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.843,80

    1.844,10

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları DÜŞÜŞ İVMESİNDE! Son dakika çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? 7 Mart 2023 güncel altın fiyatı alış-satış kuru

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.793,82

    1.833,32

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları DÜŞÜŞ İVMESİNDE! Son dakika çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? 7 Mart 2023 güncel altın fiyatı alış-satış kuru

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    7.175,93

    7.311,55

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