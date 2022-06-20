Analistler, küresel merkez bankalarının enflasyon ve resesyon riskleri arasında para politikasında izleyecekleri yola ilişkin belirsizliklerin piyasalarda oynaklığı artırdığını belirterek, bu hafta para politikası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcı kararları üzerinde etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

Piyasalarda, yüzde 95 ihtimalle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanırken, Fed üyesi Christopher Waller, makroekonomik verilerin beklentilerini karşılaması halinde temmuz ayında da 75 baz puanlık faiz artışını destekleyeceğini dile getirdi.

Bugün ABD piyasalarının kapalı olacağını ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

20 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI BUGÜN

Altın fiyatları bir süredir devam eden yükselişini sürdürüyordu. Bir süredir bin lira seviyesinde işlem gören gram altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde araştırılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 20 Haziran Pazartesi altın fiyatları, cumhuriyey altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı güncel altın fiyatları anlık veriler...