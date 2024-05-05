Altın fiyatlarında son durum! 5 Mayıs Pazar hafta sonu canlı altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında ibre yeniden aşağı döndü. Hafta sonu 5 Mayıs Pazar günü gram altın 2 bin 393 lira seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını bir araya getirdik. İşte, 5 Mayıs 2024 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı alış-satış rakamları...
Altın fiyatlarındaki son durum hafta sonu da araştırılıyor. Hafta boyunca bir yükselen bir düşen altın fiyatları haftayı değer kaybıyla tamamladı. ABD'de istihdam artışının yavaşladığına işaret eden veriler sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair umutlar canlanırken varlık fiyatlarında oynaklık arttı. Analistler, beklenenden zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayabileceğine dair umutları canlandırdığını belirtti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 396 liradan yaparken; 5 Mayıs Pazar günü 2 bin 393 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 918 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 913 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.392,52
Satış: 2.393,53
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.300,76
Satış: 2.302,72
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.828,03
Satış: 3.913,42
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.312,13
Satış: 15.605,81
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.632,14
Satış: 7.826,84
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.312,13
Satış: 15.605,81
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.034,02
Satış: 16.438,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.297,96
Satış: 1.717,89
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.204,69
Satış: 2.335,76