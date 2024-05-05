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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları DÜŞÜYOR! Son dakika: 5 Mayıs 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları kuru ile çeyrek altın, gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında son durum! 5 Mayıs Pazar hafta sonu canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında ibre yeniden aşağı döndü. Hafta sonu 5 Mayıs Pazar günü gram altın 2 bin 393 lira seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını bir araya getirdik. İşte, 5 Mayıs 2024 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 07:35 Güncelleme: 05.05.2024 - 07:36
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum hafta sonu da araştırılıyor. Hafta boyunca bir yükselen bir düşen altın fiyatları haftayı değer kaybıyla tamamladı. ABD'de istihdam artışının yavaşladığına işaret eden veriler sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair umutlar canlanırken varlık fiyatlarında oynaklık arttı. Analistler, beklenenden zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayabileceğine dair umutları canlandırdığını belirtti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 396 liradan yaparken; 5 Mayıs Pazar günü 2 bin 393 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 918 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 913 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.392,52

        Satış: 2.393,53

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.300,76

        Satış: 2.302,72

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.828,03

        Satış: 3.913,42

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.312,13

        Satış: 15.605,81

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.632,14

        Satış: 7.826,84

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.312,13

        Satış: 15.605,81

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.034,02

        Satış: 16.438,77

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.297,96

        Satış: 1.717,89

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.204,69

        Satış: 2.335,76

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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