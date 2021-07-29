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Fed'in dün varlık alım programında değişikliğe gitmeyeceğini açıklaması altın fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.

Fed açıklamasının ardından altının ons fiyatı 1.810 dolarlık direnci kırdı. Bu sabah itibarıyla yüzde 0.7'lik yükselişle 18.19 dolara yükseldi.

Varlık alım programının aynı şekilde devam etmesi doların zayıflaması anlamına geliyor. Bu da yatırımcıları güvenli liman arayışına ittiği için altın fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Bunun yanında Fed politika faizini sabit tuttu. Beklentilere paralel bu kararın ise fiyatlara etkisi olmadı.

Analistler dolardaki zayıflığın sürmesi durumunda kısa vadede altın fiyatlarının yükselmeye devam edebileceğini ifade etti. Yurtiçinde ise gram altın yüzde 0.4'lük yükselişle 499 liraya yükseldi.