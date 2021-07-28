SON DAKİKA! Fed faiz kararını açıkladı! Fed faiz kararı ne oldu?

Fed faiz kararını açıkladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Fed faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizleri değiştirmedi ve politika faizini yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit tuttu. Karar oy birliğiyle çıktı ve verilerin ekonominin güçlenmeye devam ettiği belirtildi.

Fed, mevcut programdaki 80 milyar dolarlık Hazine tahvili ve 40 milyar dolarlık mortgage destekli menkul kıymet alımının devamına karar verdi ancak karar metninde tahvil alımlarının azaltılması için konulan hedeflerde ilerleme kaydedildiğine yönelik bölüm öne çıktı.

Karar metninde, "Varlık alım programını yönlendiren hedefler üzerinde ilerleme önümüzdeki toplantılarda daha fazla değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Karar sonrası dolar endeksinde sınırlı bir yükseliş olurken, euro/dolar paritesinin düştüğü ve ABD 10 yıllıklarının faizinin hafif arttığı görüldü.

Covid-19 salgınının ekonomiler üzerinde risk oluşturduğu belirtilen karar metninde, "Veriler ekonominin güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor" denildi.

FED'DEN 500 MİLYAR DOLARLIK YENİ REPO

İstihdam piyasasının toparlandığına dikkat çekilen metinde piyasaların merakla beklediği enflasyonla ilgili geçicilik vurgu yinelendi. Destekleyici politikanın enflasyon bir süre için yüzde 2 hedefinin üzerinde ılımlı şekilde kalana kadar devam edileceği kaydedildi.

Haziran ayı toplantısından farklı olarak bankalardaki aşkın rezervlere yönelik bir adım atan Fed, 29 Temmuz itibarıyla 500 milyar dolar limitle sabit repoya başlayacağını duyurdu.

BAŞKAN POWELL: FED POLİTİKASINI AYARLAMAYA HAZIR

Fed Başkanı Powell, kararın ardından basın toplantısı düzenledi. Gazeteci ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayan Powell, ekonomi toparlanan kadar Fed'in destekleyici politikayı sürdüreceğini ancak politikasını enflasyondaki görünüme göre politikasını ayarlamaya hazır olduğunu ifade etti. İstihdam piyasası üzerinde duran Powell, bu anlamda rakamsal bir eşiklerinin olmadığını söyledi. Powell'ın basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

- Hanehalkı harcamalarında hızlı artış var. Konut sektörü çok güçlü ve istihdam piyasasında şartlar iyileşmeye devam etti ancak hâlâ gidilecek yol var. Güçlü istihdam verileri görmek istiyoruz. Pandemi istihdamdaki büyüme üzerinde baskı yaratıyor ancak bu baskı önümüzdeki aylarda azalacak.

- Enflasyonda kaydadeğer artış var ve gerilemeye başlamadan önce gelecek aylarda yükselmeye devam edecek. Hâlen enflasyonun uzun vadede düşük olmasını bekliyoruz. Yeni politika çerçevemiz enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmasının önemini vurguluyor, enflasyon beklentileri hedefimiz ile genel itibarıyla tutarlı. Şayet enflasyon patikasında önemli bir ilerleme sağlanır ve hedefin üzerine tutunursa Fed politikasını ayarlamaya hazır.

- Bugünkü toplantıda Fed, varlık alımlarını azaltmak için belirlenen hedeflere doğru ilerlemeyi değerlendirmeye devam etti. Varlık alımlarının azaltım zamanlaması ekonomide gelecek verilere bağlı olacak. Varlık alımları düşürülmeye başlandığında bunun hızının nasıl olacağını konuştuk. Aynı anda hem tahvil alıp hem faiz artırmak ideal değil. Fiyatlar sürekli bir şekilde hedefin üzerinde seyrederse Fed araçlarını kullanır.

- Enflasyon geçici diyerek mevcut yükselişin enflasyonda kalıcı iz bırakmayacağını kastediyoruz.