Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 26 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk işlem gününde başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 26 Nisan gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 26 Nisan altın fiyatları son dakika alış ve satış tablosu...