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Altın fiyatları günü düşüşle kapattı! Gram altın, çeyrek altın fiyatları - 5 Eylül

Altın fiyatlarında haftanın başından beri devam eden yükseliş trendi, 5 Eylül Çarşamba gününü düşüşe geçti. Özellikle döviz kurundaki aşağı yönlü hareketin de etkisiyle altın fiyatları bugünü düşüşle kapattı. Peki; gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları ile ilgili merak edilenler...

05.09.2018 - 17:55 | Güncelleme:

Altın fiyatları, 5 Eylül çarşamba gününü düşüşle kapattı. Döviz kurundaki aşağı yönlü hareketin de etkisiyle gram altın ve çeyrek altın fiyatları günü aşağı yönlü hareketle kapattı. Peki; bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları...

"FİYATLARDA DÜŞÜŞLER SINIRLI OLABİLİR"

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksindeki yükselişlerin, ons altını baskıladığını söyledi.
Rusya'nın, dün Suriye’nin İdlib bölgesini bombalamaya başladığını anımsatan Memiş, "İran ve Türkiye’den gelecek açıklamaları takip edeceğiz. Orta Doğu’da jeopolitik risklerin artması altın fiyatlarında düşüşlerin sınırlı kalmasına neden olabilir.

ABD ve diğer ülkelerden gelecek açıklamalar risk algısının yönü üzerinde belirleyici olacaktır. Biz altının ons fiyatında 1.187-1.207 dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş dolar kurunun geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirmeye devam etmesinden dolayı, altının gram fiyatının da 250-260 lira aralığında kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 5 EYLÜL

GRAM ALTIN
254,09
254,61

SPOT ALTIN TL/GR
254,94
254,97

ALTIN/ONS ($)
1.196,35
1.196,57

ÇEYREK ALTIN
406,54
416,28

CUMHURİYET ALTINI
1.695,00
1.715,00

YARIM ALTIN
810,54
832,56

ZİYNET ALTINI
1.626,16
1.660,02

ATA ALTIN
1.676,98
1.721,13

14 AYAR BİLEZİK GRAMI
144,83
145,12

18 AYAR BİLEZİK GRAMI
185,48
185,86

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