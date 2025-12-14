Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI HAFTA SONU HAREKETLENDİ! Altın yükselişte! 14 Aralık gram, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları hafta sonu hareketlendi! 14 Aralık gram, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Hafta sonu altın fiyatları takibi devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyen veya ellerinde altın bulunan vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatlarını grafiğini takip ediyor. Gümüşün fiyatları düşerken altın fiyatları güçlü duruşunu korudu ve 7 haftanın zirvesinde seyretti. İç piyasada ise gram altın cuma günü 5 bin 976 liraya kadar yükselerek rekor kırarken, hafta kapanışını bu zirveden bir miktar geri çekilerek 5 bin 902 TL seviyesinde gerçekleştirdi. Peki, 14 Aralık bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatındaki son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 09:21 Güncelleme: 14.12.2025 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları hafta sonu hareketliliğini korudu. Piyasaların kapalı olduğu Pazar günü altındaki son durum merak ediliyor. Altın hafta başından itibaren yükselişteydi. En son gram altın 5.901 TL, ons altın ise 4 bin 300 dolardan işlem gördü. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 14 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu

        2

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.442,30

        Satış: 9.650,17

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.901,44

        Satış: 5.902,25

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.769,19

        Satış: 38.482,64

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.298,63

        Satış: 4.300,63

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.352,00

        Satış: 38.681,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.825,58

        Satış: 19.300,34

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 95.657,00

        Satış: 96.450,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.769,19

        Satış: 38.482,64

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.125,70

        Satış: 40.098,08

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.256,89

        Satış: 4.363,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.387,94

        Satış: 5.626,14

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?