Altın rekor seviyelere yükseldi! İşte 19 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 19 Ocak 2026 Pazartesi gününe pozitif seyirde başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme yönündeki yoğun çabaları, ABD ve Avrupa arasında yıkıcı bir ticaret savaşı korkusunu körüklerken, altın rekor seviyelere yükseldi. Asya'da erken işlemlerde altının ons fiyatı yüzde 2'den fazla artarak 4.690 doları gördü. Ons altın şu sıralarda ise 4.597 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 19 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.
Altın fiyatları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Küresel ticaret gerilimleri ve Grönland merkezli jeopolitik tansiyonun yükselmesi güvenli limanlara olan talebi artırdı. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 6.511 TL’ye, ons altın ise 4.690 dolara çıkarak tarihi zirvelerini test etti. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, güncel ve anlık verilerle 19 Ocak 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.486,0190
Satış: 6.486,8950
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.594,84
Satış: 4.597,34
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.377,6300
Satış: 10.606,0700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.510,5200
Satış: 42.294,5600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 42.892,00
Satış: 43.170,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.696,19
Satış: 21.217,99
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.522,13
Satış: 42.306,20
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 42.967,52
Satış: 44.048,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.635,34
Satış: 4.805,09
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.002,93
Satış: 6.272,05
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 106.901,00
Satış: 108.008,00