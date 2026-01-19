Altın fiyatları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Küresel ticaret gerilimleri ve Grönland merkezli jeopolitik tansiyonun yükselmesi güvenli limanlara olan talebi artırdı. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 6.511 TL’ye, ons altın ise 4.690 dolara çıkarak tarihi zirvelerini test etti. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, güncel ve anlık verilerle 19 Ocak 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu.