        ALTIN FİYATLARI REKOR SEVİYELERE YÜKSELDİ! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 19 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı

        Altın rekor seviyelere yükseldi! İşte 19 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 19 Ocak 2026 Pazartesi gününe pozitif seyirde başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme yönündeki yoğun çabaları, ABD ve Avrupa arasında yıkıcı bir ticaret savaşı korkusunu körüklerken, altın rekor seviyelere yükseldi. Asya'da erken işlemlerde altının ons fiyatı yüzde 2'den fazla artarak 4.690 doları gördü. Ons altın şu sıralarda ise 4.597 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 19 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 07:52 Güncelleme: 19.01.2026 - 07:52
        1

        Altın fiyatları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Küresel ticaret gerilimleri ve Grönland merkezli jeopolitik tansiyonun yükselmesi güvenli limanlara olan talebi artırdı. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 6.511 TL’ye, ons altın ise 4.690 dolara çıkarak tarihi zirvelerini test etti. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, güncel ve anlık verilerle 19 Ocak 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.486,0190

        Satış: 6.486,8950

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.594,84

        Satış: 4.597,34

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.377,6300

        Satış: 10.606,0700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.510,5200

        Satış: 42.294,5600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 42.892,00

        Satış: 43.170,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.696,19

        Satış: 21.217,99

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.522,13

        Satış: 42.306,20

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.967,52

        Satış: 44.048,75

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.635,34

        Satış: 4.805,09

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.002,93

        Satış: 6.272,05

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 106.901,00

        Satış: 108.008,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
