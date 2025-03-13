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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika: 13 Mart 2025 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika: 13 Mart 2025 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yatırımını bu yönde yapan veya yapmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kuru altında hareketlilik sağlıyor. En son 22 ayar bilezik 3.183 TL, ata altın 22,925 TL'den işlem görmüştü. Peki 13 Mart 2025 bugün altın fiyatları ne kadar oldu, altın düştü mü yükseldi mi? İşte, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ve diğer altın fiyatında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 07:35 Güncelleme: 13.03.2025 - 07:36
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        1

        Canlı altın fiyatları üzerindeki son gelişmeler takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı dalgalı bir seyir ile tamamlarken, yeni haftada nasıl bir yöne gideceği merak ediliyor. Yeni haftanın üçüncü gününde 3430 TL'den açılış yapan altının gram fiyatı bugün, 3465 liradan işlem görüyor. Altının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği ise merak konusu. İşte 13 Mart 2025 canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi

        2

        ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        13 Mart Perşembe gram altın fiyatı, yeni günde 3.465 TL seviyesinde. Çeyrek altın 5.545 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 174 liradan satılıyor.

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.465,9430

        Satış: 3.466,3700

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.943,6900

        Satış: 2.944,2300

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış:5.545,9300

        Satış: 5.667,7200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.183,7100

        Satış: 22.601,1800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.754,00

        Satış: 22.923,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.925,64

        Satış: 23.499,54

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.183,50

        Satış: 3.355,54

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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