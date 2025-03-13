Altın fiyatları son dakika: 13 Mart 2025 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yatırımını bu yönde yapan veya yapmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kuru altında hareketlilik sağlıyor. En son 22 ayar bilezik 3.183 TL, ata altın 22,925 TL'den işlem görmüştü. Peki 13 Mart 2025 bugün altın fiyatları ne kadar oldu, altın düştü mü yükseldi mi? İşte, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ve diğer altın fiyatında son durum
Canlı altın fiyatları üzerindeki son gelişmeler takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı dalgalı bir seyir ile tamamlarken, yeni haftada nasıl bir yöne gideceği merak ediliyor. Yeni haftanın üçüncü gününde 3430 TL'den açılış yapan altının gram fiyatı bugün, 3465 liradan işlem görüyor. Altının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği ise merak konusu. İşte 13 Mart 2025 canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
13 Mart Perşembe gram altın fiyatı, yeni günde 3.465 TL seviyesinde. Çeyrek altın 5.545 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 174 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.465,9430
Satış: 3.466,3700
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.943,6900
Satış: 2.944,2300
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış:5.545,9300
Satış: 5.667,7200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 22.183,7100
Satış: 22.601,1800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.754,00
Satış: 22.923,00
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.925,64
Satış: 23.499,54
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.183,50
Satış: 3.355,54