Altın fiyatları son dakika: 13 Mart 2025 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Canlı altın fiyatları üzerindeki son gelişmeler takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı dalgalı bir seyir ile tamamlarken, yeni haftada nasıl bir yöne gideceği merak ediliyor. Yeni haftanın üçüncü gününde 3430 TL'den açılış yapan altının gram fiyatı bugün, 3465 liradan işlem görüyor. Altının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği ise merak konusu. İşte 13 Mart 2025 canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi