Kritik eşik olan bin TL'yi aşan altın fiyatları güne sakin başlarken yeşil yönlü ibrede seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Kasım 2022 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ile altın alış - satış rakamları...

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