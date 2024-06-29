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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika: 29 Haziran canlı altın fiyatları ile bugün gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika: 29 Haziran canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği ile yakından takip ediliyor. Yatırımlarını altın üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar canlı altın fiyatlarını inceliyor. Bugünlerde dalgalı seyrini sürdüren cumhuriyet altın fiyatı 15,677 TL'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise bugün saat 07,40 itibariyle 2,326 dolardan güne başladı. Peki, 29 Haziran canlı altın fiyatları ile bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 07:27 Güncelleme: 29.06.2024 - 07:45
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        1

        Altın fiyatları hafta sonu alış satış yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Uzun vadede yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Haziran ayının ilk gününe göre gram altının 53,45 TL artarak yüzde 2,22 değer kazandığı biliniyor. İşte, 29 Haziran 2024 Cumartesi günü çeyrek, gram, tam, cumhuriyet altın fiyatları son durum

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.449,68

        Satış: 2.450,33

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.326,29

        Satış: 2.327,23

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 452 iradan yaparken; 29 Haziran Cumartesi günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 449 TL'den işlem görüyor. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,596.54 liradan 2,464.41 liraya yükselerek değer yüzde 54,36 değer kazancı yaşadı.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.919,49

        Satış: 4.006,28

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.677,98

        Satış: 15.997,13

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.814,49

        Satış: 8.012,57

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.694,37

        Satış: 15.991,26

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.382,12

        Satış: 16.800,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.323,13

        Satış: 1.748,06

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        7

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.245,59

        Satış: 2.379,86

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