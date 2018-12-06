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Altın fiyatları hafta başında yakaladığı yukarı yönlü seyri bugün yani perşembe günü devam ettiriyor. Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcılar ve piyasa gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Öte yandan yatırımcılar; "Gram alttın ne kadar?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" sorularına cevap arıyor. Gram altın 211 lira, çeyrek altın ise 346 lira dolaylarında işlem görüyor. İşte, 6 Aralık güncel altın fiyatları...