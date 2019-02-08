Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükselişte! 8 Şubat Cumartesi canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselişe devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,27 artışla 221,60 liradan tamamladı. Altın uzmanları dolar varlıklarında yaşanan yükselişin, altın fiyatlarının dar bant aralığına sıkışmasına neden olduğunu söylediler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Şubat güncel altın fiyatları